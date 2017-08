Ostalb | Mittwoch, 02. August 2017 Mittwoch, 02. August 2017

Kirchenglocken in Zimmerbach abgehängt

Fotos: dw

Es ging alles ganz schnell am Mittwochmorgen. Rasch war der selbstausfahrende Kran neben der Pfarrkirche St. Cyriakus in Zimmerbach aufgestellt und die beiden kaputten Glocken, von denen die größere 1 , 3 Tonnen wiegt, wurden dem Kirchturm enthoben und auf dem landwirtschaftlichen Fahrzeug von Jörg Kurz abgestellt.

Zuschauer, welche die Szene mit ihrem Handy filmen wollten, kamen zu spät und auch eine Drohne irrte ohne Motiv am Himmel. Kindergartenkinder hatten sich angesagt und wollten beim Glockenabhang zusehen, auch sie kamen zu spät. Aber der Kranfahrer hatte ein Einsehen und brachte alles auf Anfang, was heißt, dass er zumindest die kleinere der beiden Glocken noch einmal anhob und zu Boden schweben ließ, also hatten alle die Gelegenheit gute Fotos zu schießen von diesem Jahrhundertereignis in Zimmerbach.

Ausführlicher Bericht am Donnerstag im Lokalteil der Rems-​Zeitung.