Mittwoch, 02. August 2017

Zeitdruck beim Umbau der Laubenhart-​Schule in Bartholoma

In Sachen Rückbau der Schule muss der Abbruchunternehmer in Bartholomä Vollgas geben, damit der Zimmermann rechtzeitig vor dem Winter beginnen kann. Beginnen sollen auch die Verhandlungen in Sachen Dorfladen. Mit 353 potentiellen Mitgliedern wurde die Mindestvoraussetzung für eine Genossenschaft hauchdünn erfüllt.

Das Erfreulichste an der gestrigen Sitzung des Gemeinderats war sicherlich die Jahresrechnung für. AlleinEuro Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer sowie eine Rekordsumme beim Einkommenssteueranteil – „das sind Zahlen, an die wir uns gerne gewöhnen würden“, so Bürgermeister Thomas Kuhn. Wer mehr über die Sitzung wissen möchte: In der Ausgabe vom. August berichtet die Rems-​Zeitung ausführlich darüber!