Golf, Aufstiegsspiel zur 1 . Liga: Hetzenhof-​Damen verlieren mit 4 : 5

Fotos: Zimmermann

Nach dem Durchmarsch von der Oberliga in die 2 . Bundesliga feierte der GC Hetzenhof vor kurzem den Titel in der 2 . Liga. Die Krönung wäre nun der Aufstieg in die Eliteklasse des Golfsports gewesen, aber der Frankfurter GC war einen kleinen Tick besser und gewann mit 5 : 4 nach den Lochwettspielen auf der Anlage des GC Reichswald in Nürnberg.

Es kann der Mannschaft von Trainer Marco Müntnich niemand mehr den Titel in der 2. Liga nehmen. Es kann auch keine Zweitligamannschaft mehr in Deutschland nach dem fünften Spieltag besser dastehen als die Hetzenhof-​Damen. Und es kann der jungen Truppe aus Baden-​Württemberg keiner den harten Kampf bis zum letzten Loch in Nürnberg absprechen.

„Ich bin stolz auf meine Mädels. Wir haben eine perfekte Saison hingelegt, unser Ziel Klassenerhalt schnell erreicht und am Ende fehlte nicht viel, um sogar in die 1. Liga aufzusteigen“, analysiert der Macher und Trainer des GC Hetzenhof, Marco Müntnich, die 4:5-Niederlage am Samstag in Nürnberg gegen Frankfurt. Natürlich war der erste Frust auch vorhanden. „Es ist sehr schade, dass es nicht gereicht hat, die tolle Saison zu krönen. Es fehlte etwas Glück und die letzte Entschlossenheit“, äußerte sich Sportwart Bernd-​Uwe Siebert. (jh)

