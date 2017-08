Ostalb | Sonntag, 20. August 2017 Sonntag, 20. August 2017

New Pig Festival: Sause in der Stellung

Am Eingang des Festgeländes in der Heubacher Stellung grüßte die freundliche Strohsau „Rosi“ zum „New Pig Festival“. Das Maskottchen verdankt seinen Namen dem Rosenstein, an dessen Fuße das Festival stattfand.

Nach dem Regen war das Wetter Veranstaltern, Bands und Besuchern hold. Die Tanzfläche war brechend voll, die Laune hätte nicht besser sein können und die Musiker genossen Auftritte und Kulisse. Your Attitude, ChapterVerse, The Samsara Band und Los Cojones eröffneten den Abend. Vier Rockformationen aus der Region, sei es direkt aus Heubach oder aus Aalen, denen der Spaß an der Musik anzumerken ist.Mit Akkordeon, Gitarre, Schlagzeug, Kontrabass, Mandoline und vor allem einer großen Portion Gaudi-​Folk übernahmen dann die Hellraisers and Beerdrinkers die Bühne. „Hellraisers und Heubach gehört einfach zusammen“, schwärmte Gitarrist Felix Schurr. Mehr über das „New Pig“ in der RZ vom Montag,. August.