Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 20. August 2017 Sonntag, 20. August 2017

Sozialberatung: Hilfe für Straffällige und Suchtkranke

Galerie (1 Bild)

Foto: rw

Die Sozialberatung, organisiert als gemeinnütziger Verein, hat das Ziel, Straffälligen und Suchtkranken auf der Suche nach einem Weg zurück ins bürgerliche Leben zu helfen.

Der Vorsitzende Peter Schuon betont die Wichtigkeit der an den Verein gestellten Aufgaben, um hilfebedürftigen Menschen Wege in eine gesicherte Zukunft zu ermöglichen. Als ehemaliger Richter wisse er, dass es von wesentlicher Bedeutung sei, den Betroffenen nicht nur zu helfen, sondern ihnen aufzuhelfen, einen Weg ins Leben zu finden. Der geschäftsführende Vorstand Dieter Strobel geht in der RZ vom Montag auf neue Programme ein: „Integration statt Isolation lautet das Motto, mit dem wir ein Zeichen setzen wollen gegen gesellschaftliche Ausgrenzung und für eine gelungene Wiedereingliederung.“