Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 20. August 2017 Sonntag, 20. August 2017

„Suppenstern“ : Pädagogik und soziales Engagement

Der „Suppenstern“ ist viel mehr als ein schön angelegter Gemüsegarten. Im Mittelpunkt steht der pädagogische Gedanke, jungen Menschen den Respekt vor der Natur nahe zu bringen. Gestern kam noch ein Aspekt dazu: Gut und gesund essen, um Kindern in Indien eine Chance zu geben.

„Es geht im Wertschätzung“, erläuterte Margret Schnürle-​Baier den vielen Besucherinnen und Besuchern, die sich unter den großen Marktschirmen an den Tischen niedergelassen hatten.Man wolle im „Suppenstern“ den Kindern vermitteln, wie gut Gemüse schmeckt und wie wertvoll es ist. Auf diesem Weg wolle man auch ein Bewusstsein für die Nachhaltigkeit schaffen. Auch der Eine-​Welt-​Gedanke spiele in der Pädagogik des „Suppensterns“ eine Rolle.Dies gilt für die Aktivitäten der katholischen Kirchengemeinde St. Maria auf dem Rehnenhof ebenfalls. Innerhalb der Gemeinde gibt es nämlich das „Eine-​Welt-​Team“, das aus einer Männer– und einer Frauengruppe besteht. Wie das „Suppenstern“-Konzept konkret aussieht und wie sich die Kirchengemeinde St. Maria sozial engagiert, steht ausführlich in der Rems-​Zeitung vom. August.