Rems-Murr | Montag, 21. August 2017 Montag, 21. August 2017

Jahrhundertealte Tradition: Aufbau eines Kohlenmeilers

Galerie (1 Bild)

Foto: nb

Mehrere Personen, die Holzscheiten zu einem Kegel aufschichten – die Arbeit am Montag auf einer Wiese außerhalb von Pfahlbronn sah zunächst etwas unspektakulär aus. Was sich dahinter jedoch verbirgt, ist 2000 Jahre altes Wissen. Wissen, das an die Jungen weitergegeben werden soll.

Nachdem der Kohlenmeiler aufgebaut wurde, haben alle Interessierten die ganze Woche über die Möglichkeit, im Gewann Dinkelfirst Einblick in diese jahrhundertealte Tradition zu bekommen. Auskunft gibt es direkt vor Ort von den Mitgliedern des Köhlervereins Schwäbischer Wald, die erstmals vor fünf Jahren hier einen Kohlenmeiler aufgebaut haben. Wie es dazu kam und wem dieses Wissen auch heute noch zugute kommt, das steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.