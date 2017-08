Sport | Montag, 21. August 2017 Montag, 21. August 2017

Sommermärchen für Laura Waldenmaier

Die talentierten deutschen U-​ 17 -​Handballjuniorinnen siegen nach einer dramatischen Aufholjagd im Europameisterschaftsfinale in der Slowakei gegen Norwegen mit 23 : 18 .

Die aus Bargau stammende Torhüterin Laura Waldenmaier kam ab der neunten Minute zum Einsatz. Mit ihren Super-​Paraden brachte sie die deutsche Mannschaft wieder ins Spiel zurück. In einer kampfbetonten Partie trennte man sich zur Pause mit einem-Rückstand. Eine herausragende Abwehrleistung führte dann dazu, dass den Norwegerinnen in der zweiten Halbzeit nur fünf Tore gelangen. Im Angriff erzielte die deutsche Mannschaft einen Treffer nach dem anderen zum verdienten Endstand von. UmUhr am Sonntagabend war der Traum in Erfüllung gegangen: Freudentränen kullerten über die Wangen, Jubelschreie ertönten, Freudentänze auf dem Feld, ein riesiges Feierknäuel auf dem Boden: Mit einer unglaublichen zweiten Halbzeit haben sich die deutschen Mädels EM-​Gold gesichert.Mehr in der RZ am. August.