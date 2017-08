Schwäbisch Gmünd | Montag, 21. August 2017 Montag, 21. August 2017

Umbau für Toastermuseum läuft auf Hochtouren

Eher aus Spaß hatte Michael Trautmann vor einigen Jahren angekündigt: „Eines Tages möchte ich ein Toastermuseum eröffnen.“ Als er die Räume seines kurze Zeit später von ihm erworbenen Hauses in der Gmünder Oststadt besichtigte, war schnell klar: Aus Spaß wird Ernst. Vorher stehen aber noch umfangreiche Umbauarbeiten an.

Manchmal entscheiden nur wenige Kilometer, nur wenige Minuten darüber, ob sich findet, was zusammengehört. So ist es auch bei Michael Trautmann und seinem neuen Haus. Würde sich dieses nur vier Kilometer weiter entfernt befinden, dann wäre der-​Jährige vermutlich nie darauf aufmerksam geworden.Wohnhaft in Kornwestheim hatte er bei der Internetsuche nach einem Haus stets einen Umkreis vonKilometern angegeben. So kam zusammen, was zusammengehört. Der Alte Kindergarten im Mühlweg befindet sichKilometer von Kornwestheim entfernt.Zuletzt befand sich hier das Eltern-​Kind-​Zentrum Wippidu, vor geraumer Zeit entschied sich die Katholische Kirche für den Verkauf desQuadratmeter großen Hauses, das umgeben von grünen Wiesen, ein klein wenig abseits liegt und von Ortsunkundigen nicht auf Anhieb gefunden wird. Vermutlich im Sommer des kommenden Jahres könnte sich dies ändern. Zu diesem Zeitpunkt nämlich plant Trautmann die Eröffnung seines Toastermuseums. Mehr zu seinen Plänen und dem Umbau, der alles andere als einfach ist, in der Dienstagausgabe der Rems-​Zeitung.