Schwäbisch Gmünd | Montag, 21. August 2017 Montag, 21. August 2017

Vermisster 80 -​Jähriger erschöpft, aber unverletzt aufgefunden

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

Der seit Samstagnachmittag in Gmünd vermisste, demenzkranke und orientierungslose Senior wurde am späten Montagnachmittag bei Wustenriet aufgefunden. Er war entkräftet, aber nicht verletzt.

EinJahre alter Anwohner war gegenUhr zu seiner Scheune im Gewann „Fuchsloch“ unterwegs und entdeckte den Vermissten auf einer Wiese in hohem Gras liegend. Er alarmierte sofort die Polizei.DerJahre alte Mann war körperlich zwar erschöpft, aber ansprechbar. Er wurde von der Bergwacht in dem unwegsamen Gelände geborgen und anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Es geht ihm den Umständen entsprechend gut.Der Senior hatte sich am Samstag auf dem Gmünder Wochenmarkt von seinen Angehörigen zunächst unbemerkt entfernt. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifen, einem Polizeihubschrauber und Suchhunden waren zunächst erfolglos geblieben.