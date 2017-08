Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 22. August 2017 Dienstag, 22. August 2017

Happy End für zwei Entenküken

Fotos: pr

Viel zu schwach, um zu überleben, waren die drei kleinen Entenküken, als sie Ende Juni von Mitarbeitern des Congress-​Centrum Stadtgarten in der Nähe der Tiefgarage gefunden wurden. Dass sich Angestellte des Rokokoschlösschens an Manuela Götz gewandt haben, hat zwei Küken das Leben gerettet. In ihrer privaten Wildtierauffangstation in Weiler hat Götz sie aufgepäppelt.

Eines der Küken war zu schwach und hat nicht überlebt; die zwei anderen leben – längst zu Enten herangewachsen – seit Samstag am Remsufer. Wie es dazu kam, dass die Küken bei Manuela Götz aufgepäppelt wurden, das steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.