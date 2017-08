Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 22. August 2017 Dienstag, 22. August 2017

Mick Baumeister: Pianist, Komponist und bald auch Gastronom

Seine bisher bekannten Kompositionen bestehen aus Tönen, doch künftig will Mick Baumeister ein neues Terrain für seine Kreativität erschließen: Er hat in Metlangen ein Traditionsgasthaus übernommen, um dort auch seiner gastronomischen Leidenschaft zu frönen.

In Metlangen gibt es bald einen Stern, der Mick Baumeisters Namen trägt. Er wird nämlich Pächter des traditionsreichen Landgasthofs. Dort möchte der Gmünder Pianist und Komponist nicht gleich nach den Michelin-​Sternen greifen, sondern Gerichte anbieten, die auf’s Land passen. Denn obwohl der Gmünder mit seiner anspruchsvollen Filmmusik international bekannt und erfolgreich ist, legte er großen Wert darauf, bodenständig zu sein.Und so soll auch die Küche seines Lokals werden. Wer mehr über das künstlerische Schaffen und die Motive von Mick Baumeister erfahren will: Ein Blick in der Rems-​Zeitung vom. August lohnt sich!