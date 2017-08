Blaulicht | Dienstag, 22. August 2017 Dienstag, 22. August 2017

Rauschgifthändler verhaftet

Nach umfangreichen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ellwangen und der Kriminalpolizei beim Polizeipräsidium Aalen wurden drei Männer aus dem Raum Aalen festgenommen, die in Verdacht stehen, an umfangreichen Drogengeschäften beteiligt zu sein. Damit in Zusammenhang stehen drei weitere Festnahmen, die aufgrund paralleler Ermittlungen des Polizeipräsidiums Konstanz durchgeführt wurden Außerdem wurde der mutmaßliche Rauschgiftkurier festgenommen.

Seit einiger Zeit führte die Staatsanwaltschaft Ellwangen zusammen mit der Rauschgiftermittlungsgruppe Ellwangen gegen ein-​jährigen Mann aus Aalen, der bereits zu einer mehrjährigen Haftstrafe wegen Drogenhandels verurteilt worden war, Ermittlungen wegen des Verdachts des illegalen Rauschgifthandels. Am vergangenen Mittwoch wurden durch Spezialkräfte der Polizei in Konstanz zwei Beschuldigte festgenommen, die im Verdacht stehen, im Raum Konstanz Rauschgiftgeschäfte zu betreiben.Auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft Ellwangen wurde bei dem Einsatz auch der-​jährige Mann aus Aalen festgenommen. Dieser steht im Verdacht — im Zusammenwirken mit zwei weiteren Personen aus Aalen — die Lieferung von Kokain bzw. am gleichen Tag vonKilogramm Marihuana nach Konstanz organisiert zu haben.Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen erfolgte dann ein richterlicher Beschluss für eine von dem-​jährigen Beschuldigten genutzte Wohnung in Konstanz, wo dann überKilo Marihuana undGramm Kokain sichergestellt werden konnten. Im Anschluss daran wurde durch die Kräfte des Polizeipräsidiums das Kurierfahrzeug auf der BABim Raum Augsburg gestoppt und der mutmaßliche Rauschgiftkurier — ein-​jähriger Kroate, der seineJahre alte Mutter dabei hatte — festgenommen.Anschließend wurden in Aalen auf Betreiben der Staatsanwaltschaft Ellwangen zwei mutmaßlich weitere Tatbeteiligte im Alter vonbzw.Jahren festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Ellwangen beantragte gegen die vier verdächtigen Männer Haftbefehle; die betagte Mutter des Kurierfahrers wurde auf freien Fuß gesetzt.