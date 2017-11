Ostalb | Dienstag, 22. August 2017 Dienstag, 22. August 2017

Warum manche Busse an der Haltestelle in Mutlangen vorbeifahren

Einigermaßen fassungslos sehen die Buskunden in Mutlangen seit drei Wochen so manchen Bus an den Haltestellen vorüberrauschen, an denen sie auf Mitnahme warten. Schuld daran ist eine Änderung der Konzession.

Im Rems-​Murr-​Kreis sind sie begeistert: Durch die Übernahme des „Linienbündels Wieslauftal/​Welzheimer Wald“ durch die Firma Dannenmann seit dem. August gebe es deutliche Verbesserungen im Fahrtangebot des Busverkehrs, heißt es.Ganz anders sehen allerdings die Mutlanger das Ergebnis dieser Konzessions-​Neuvergabe. An ihnen fahren nämlich auf einmal Busse vorbei, die sie bislang ebenfalls nutzen konnten. „Wir würden gern, dürfen aber nicht“, sagt Karl Jakob, Chef des Gögginger Busunternehmens. Denn das Regierungspräsidium hat in die neue Konzession ein Bedienungsverbot aufgenommen. Wie das kommt, und wie der unhaltbare Zustand geändert werden kann, schildert die Rems-​Zeitung in der Mittwoch-​Ausgabe.