Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 23. August 2017

Ernteaussichten: Superjahr für den Mais

„Hervorragend“ – dieses eine Wort genügt Hubert Kucher, dem Vorsitzenden des Kreisbauernverbandes Ostalb, um die bevorstehende Maisernte zu charakterisieren.

Der Mais kommt am Schluss, wenn die Kartoffeln und das Getreide längst von den Feldern sind. Während es im Obst– und Weinbau wegen der extremen Spätfröste zu starken Einbußen kommt und die Getreide-​Ernte eher durchschnittlich ausfällt, gedeiht der Mais enorm gut. „Es ist ein richtiges Mais-​Jahr“, sagt derOstalb-​Bauernverbandsvorsitzende, „er steht einfach toll da, und wir werden voraussichtlich tolle Erträge haben.“ Der Eindruck, den Spaziergänger, Radler und alle anderen Verkehrsteilnehmer haben, wenn sie auf Wegen und Straßen zwischen den Fluren unterwegs sind, täuscht nicht: hier spielt sich etwas besonderes ab. Die grünen Wände der ausgedehnten Maisfelder sind vielerorts über zwei Meter hoch, die Blätter glänzen in der warmen Augustsonne, die Kolben werden dicker und dicker. Hubert Kucher: „Es ist ein Mais wie aus dem Bilderbuch. Dafür sind wir dankbar.“ Mehr in der RZ vom. August