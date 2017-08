Sport | Mittwoch, 23. August 2017 Mittwoch, 23. August 2017

Gemeinschaftsausfahrt des DAV Gmünd führte ins Ötztal

Galerie (2 Bilder)

Fotos: pr

Die Gemeinschaftsausfahrt des DAV Schwäbisch Gmünd führte ins Ötztal. Mit neun Gruppen nutzten die Wanderer und Kletterer die vielfältigen Angebote im Ötztal, vom Bergwandern übers Klettern bis hin zu den Hochtouren.

Trainer des Deutschen Alpenvereins der Sektion Schwäbisch Gmünd erarbeiteten eine Gemeinschaftsausfahrt für Jung und Alt. Im gemeinsamen Zielgebiet des Ötztals waren neun Gmünder Gruppen aktiv, jedoch nicht um gemütlich zwei Stunden zu wandern und dann auf der Hütte zu verweilen, sondern um an die eigene Leistungsgrenze heranzukommen. In der ersten Gruppe wanderten die Senioren und Genießer sechs Stunden lang mit vielen Höhenmetern. In der zweiten und dritten Gruppe fanden sich die körperlich fitten Wanderer wieder, die vonUhr bisUhr eine schöne Tour erlebten. Ab der Gruppe Nummer vier hörte das Wandern auf und es folgten alpine Routen.Höhenmeter mussten überwunden werden. Bei den Hochtourengruppen wurden täglichKilometer (zwei Tage lang) im anspruchsvollen Schwierigkeitsgrad C/​D absolviert. E ist der höchste Schwierigkeitsgrad.Mehr in der RZ am. August.