Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 23. August 2017 Mittwoch, 23. August 2017

Gmünd und Schorndorf: Hilfe für Libanon

Fotos: Stadtverwaltung

Am Dienstagabend kam eine fünfköpfige Delegation aus Gmünd und Schorndorf mit gemischten Gefühlen aus dem Libanon zurück in die Heimat. Mit der Intention, einen neuen Schulbus für Flüchtlingskinder im Nordlibanon zu kaufen, reisten am Freitag, 18 . August, die Oberbürgermeister Richard Arnold (Gmünd) und Matthias Klopfer (Schorndorf) mit Begleitern in den Nahen Osten.

Die für vier Tage in den Libanon gereisten Oberbürgermeister Richard Arnold und Matthias Klopfer, die Gmünder Stadträtin Dr. Birgit Stahl, Katharina Aubele von der Gmünder Stadtverwaltung und Andreas Seufer, Geschäftsführer der Stadtwerke Schorndorf, haben ihre Mission bestens erfüllt. Lediglich ist aus der geplanten Anschaffung eines Schulbusses für Flüchtlingskinder im Norden des Landes, nahe der Stadt Miniara, der Kauf zweier VW-​Transporter geworden.Was sie nach ihrer Rückkehr aus dem gebeutelten Land Interessantes zu berichten hatten, lesen Sie ausführlich in der Rems-​Zeitung am Donnerstag,. August.