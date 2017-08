Blaulicht | Mittwoch, 23. August 2017 Mittwoch, 23. August 2017

Versuchter Überfall auf Autohändler

Galerie (1 Bild)

Nach einem versuchten Raubüberfall auf einen Autohandel in Crailsheim der Theodor-​Cashel-​Straße fahndet die Polizei mit zahlreichen Streifen nach einem bislang unbekannten Täter.

12

45

35

38

3

4

0791

400

0

110

GegenUhr hatte ein auffällig dicker Mann das Büro eines Autohandels betreten. Hierbei bedrohte er den Autohändler mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Dem Autohändler gelang die Flucht aus dem Büro, woraufhin der Täter in Richtung Mc Donalds ohne Raubgut flüchtete. Der Täter war dick, circaJahre alt und hatte kurz rasierte Haare. Er trug ein graues T-​Shirt und eine/​lange Hose. Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei Schwäbisch Hall, Telefon/​oder in dringenden Fällen unter