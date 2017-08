Blaulicht | Mittwoch, 23. August 2017 Mittwoch, 23. August 2017

Windkrafttransport in „Schieflage“

In der Nacht zum Mittwoch kippte ein Schwertransportfahrzeug auf dem Weg in den im Bau befindlichen Windpark Nonnenholz (Ellwangen) zur Seite. Der Fahrer wurde verletzt, ob und in welchem Umfang die Ladung Schaden erlitt, muss noch überprüft werden, kann aber nach ersten Auskünften leicht in den sechsstelligen Bereich gehen.

Bei der Ladung handelt es sich um einen Teil des Mastgehäuses. Das havarierte Fahrzeug war Teil eines Transportkonvois, der zunächst von der Polizei begleitet wurde. Nachdem der Konvoi in den für den öffentlichen Verkehr gesperrten Bereich eingefahren war, kam der Auflieger gegenUhr mit den linken Rädern in den Grünstreifen. Aufgrund des Gesamtgewichtes von etwaTonnen, sackte der Auflieger im unbefestigten Untergrund ab, kippte zur Seite und riss auch die Zugmaschine mit in die Seitenlage. Der-​jährige Fahrer des Schwertransportes zog sich dabei Verletzungen zu, die durch den Rettungsdienst an der Unfallstelle als eher leicht eingeschätzt wurden, er wurde anschließend zur medizinischen Versorgung ins Ostalbklinikum eingeliefert. Die mitWehrmännern ausgerückte Feuerwehr musste nicht unmittelbar eingreifen. Die zuständige Firma plant für den Mittwochmorgen die Bergung des Transportes, wofür vermutlich zwei Kranwagen benötigt werden.