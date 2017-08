Ostalb | Donnerstag, 24. August 2017 Donnerstag, 24. August 2017

Busverbindung für Birkenlohe während der Vollsperrung in Sicht

Es sieht alles danach aus, dass Birkenlohe während der langen Vollsperrung — im Zuge der Bauarbeiten an der Ortsdurchfahrt — nun doch noch eine innerörtliche Umleitung bekommt. In Form einer Behelfsstraße!

Die Sorgen unter den Einwohnern des Teilorts Birkenlohe waren groß – vor allen in Familien mit Kindern, die noch zur Schule gehen. Denn so wie sich die Situation noch vor kurzem darstellte, wäre der Ort während der deutlich mehr als ein Jahr dauernden Bauarbeiten an der Ortsdurchfahrt vom Busverkehr quasi abgehängt gewesen.Wie jene Lösung, die sich nun abzeichnet, aussieht, steht in der Rems-​Zeitung vom. August!