Freiwilliges Soziales Jahr auf den Philippinen

An Urlaub verschwendet Yunus Balci aus Rechberg keinen Gedanken. Wenn der Abiturient in wenigen Monaten in den Flieger in Richtung Philippinen steigt, dann hat er vor allem eines im Sinn: Mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und zu helfen, wo Hilfe gebraucht wird.

19

Daran gedacht, nach der Schule ins Ausland zu gehen, hatte der-​Jährige schon länger. Ein Jahr vor dem Abitur dann stand der Entschluss fest, ein Freiwilliges Soziales Jahr im Ausland zu absolvieren. Warum er sich für einen Aufenthalt auf den Philippinen entschieden hat und was sich der Rechberger von dem Freiwilligen Sozialen Jahr erhofft, das steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.