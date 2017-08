Sport | Freitag, 25. August 2017 Freitag, 25. August 2017

Handball: Max Häfners erster Einsatz

Nach seinem Wechsel vom Viertligisten TSB Gmünd in die 1 . Bundesliga zum TVB Stuttgart durfte der GmünderLinksaußen Max Häfner am ersten Spieltag gegen Melsungen schon eine erste Visitenkarte abgeben. In seinem Kurzeinsatz erzielte er gleich einenTreffer beim 29 : 27 -Heimsieg gegen Melsungen am Donnerstagabend.

Viele Experten haben ihm den Sprung in die Eliteliga des deutschen Handballs zugetraut. Nach dem ersten Spieltag steht zumindest fest, dass Max Häfner das Potenzial hat, um dem TVB Stuttgart zu helfen. Ein kleines Fazit seines ersten Auftritts am Samstag in der Rems-​Zeitung.