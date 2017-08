Ostalb | Freitag, 25. August 2017 Freitag, 25. August 2017

Wie lange Arbeitnehmer krank sind und wer dafür bezahlt

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

Es lässt sich nicht vermeiden. Eine Krankheit erwischt früher oder später jeden einmal. Über die Hälfte der Gmünder Angestellten musste in diesem Jahr schon mindestens eine Krankmeldung einreichen. Dann ist Arbeitspause angesagt.

26

Natürlich verursacht jede Krankheit, jede arbeitsunfähige Person Kosten, die irgendwie gedeckt werden müssen.Es handelt sich hier um „eine extrem hohe soziale Absicherung, die von den Betrieben erwirtschaftet werden muss und oft als selbstverständlich angesehen wird“, so Jörn P. Makko, Geschäftsführer der Südwestmetall-​Bezirksgruppe Ostalb. Bei Arbeitsunfähigkeitsfällen mit einer Ausfalldauer von unter sechs Wochen ist nämlich der arbeitgebende Betrieb, nicht die Krankenkasse zuständig. Wie oft die Arbeitnehmer auf der Ostalb krank sind und wie lange sie in den Firmen fehlen, erfahren Leserinnen und Leser der Rems-​Zeitung in der Ausgabe vom. August!