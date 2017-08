Ostalb | Sonntag, 27. August 2017 Sonntag, 27. August 2017

17 . Rosstag in Bartholomä: Umzug ohne Regen

Galerie (36 Bilder)

Foto: gbr

Das hatte zunächst gar nicht gut ausgesehen: Dunkle Wolken sammelten sich um die Mittagszeit über dem Gmünder Raum und sorgten für kräftige Regenschauer. Doch als der große Umzug beim Bartholomäer Rosstag begann, wurde das Wetter wieder richtig schön.

500

17

28

Das wäre wirklich schade gewesen, wenn der Umzug ins Wasser gefallen wäre. Denn rundHelfer hatten sich mächtig ins Zeug gelegt, um auch die. Auflage dieser Bartholomäer Traditionsveranstaltung zum Publikumsmagneten und zum Erfolg zu machen. Weil der Rosstag regional und überregional einen so guten Ruf hat, ließen sich auch Tausende von Besuchern nicht von der Wettervorhersage abschrecken. So waren die beim Umzug der Gespanne die Straßen wieder dicht gesäumt mit begeistert klatschenden Zuschauern. Mehr darüber gibt’s in der Rems-​Zeitung vom. August zu lesen!