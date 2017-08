Blaulicht | Sonntag, 27. August 2017 Sonntag, 27. August 2017

Frontalzusammenstoß auf der B 19

Gegen 18.10 Uhr ereignete sich zwischen Abtsmünd und Hüttlingen ein schwerer Unfall. Beim Frontalzusammenstoß wurden mehrer Personen verletzt.

EineJahre alte PKW-​Lenkerin befuhr die Bvon Hüttlingen her kommend in Richtung Abtsgmünd. Im Bereich einer langgezogenen Rechtskurve verlor sie aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über ihren Skoda und kam nach links auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs. In der Folge prallte sie dort mit dem Opel Astra eines entgegen kommendenJahre alten Mannes zusammen. Bei dem Unfall wurden sowohl die Unfallverursacherin, als auch alle Insassen des Opels leicht verletzt. In dem Opel fuhren neben dem-​Jährigen noch seineJahre alte Frau und zwei Kinder im Alter von zwei Jahren und von zwei Monaten. Es entstand Sachschaden in Höhe von rundEuro.