Blaulicht | Sonntag, 27. August 2017 Sonntag, 27. August 2017

Heubach: Fußgänger angefahren und geflüchtet

Mit einem Fall von Unfallflucht muss sich die Polizei in Heubach auseinander setzen. Ein Autofahrer hatte einen Fußgänger angefahren, sich kurz mit dem Verletzten unterhalten und war dann davongefahren.

Ein bislang unbekannter Pkw-​Lenker befuhr am Samstag umUhr die Straße Fuchsberg in Heubach. Dort erfasste er aus bislang ungeklärter Ursache einen-​jährigen Fußgänger, der auf der Fahrbahn stand. Der Unbekannte stieg aus seinem Pkw aus und sprach mit dem Verletzten. Anschließend sagte er zu einer Zeugin, dass er seinen Pkw parken wolle und anschließend wieder zurückkomme. Der Unfallverursacher kam jedoch nicht wieder zurück und flüchtete vom Tatort. Der Fußgänger wurde beim Unfall schwer verletzt und musste in eine Klinik eingeliefert werden. Zeugen gaben zu dem Flüchtigen an, dass er einen roten SUV gefahren hätte. Er sei ca.Jahre alt gewesen und ca.cm groß. Er hatte eine Glatze und einen Bart. Bekleidet war er mit einem karierten Hemd und einer dreiviertellangen Hose. Die Polizei Schwäbisch Gmünd bittet Zeugen sich uner Tel./​zu melden.