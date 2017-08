Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 27. August 2017 Sonntag, 27. August 2017

Kleindeinbach: Zwei Jubiläen

Fotos: Gerhard Nesper

Jeweils am letzten August-​Wochenende findet seit nunmehr 30 Jahren das längst zur Tradition gewordene zweitägige Dorffest in Kleindeinbach statt. Auch das 20 -​jährige Bestehen der Dorfgemeinschaft als Verein wurde begangen.

Was Ende derer Jahre mit einem losen Treffen einiger Einwohner und mit dem Aufstellen des ersten Maibaums begann, entwickelte sich mit den Jahren zu einer festen Dorfgemeinschaft, die dann auch im Jahregegründet und als gemeinnütziger Verein eingetragen wurde. Viele gemeinsame Unternehmungen stehen seither Jahr für Jahr auf dem Programm und auch der Versammlungsraum im ehemaligen Feuerwehrhaus und jetzigen Dorfhäusle ist zu einem regelmäßigen Treffpunkt geworden.Was bei dem Fest so alles los war steht in der Montags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.