Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 27. August 2017 Sonntag, 27. August 2017

Neue Diakonie-​Flüchtlingsbeauftragte

Foto: Dorothee Wörner

Am Sonntag wurde Lisa Macho im Gottesdienst in der evangelischen Augustinuskirche in Schwäbisch Gmünd durch Dekanin Ursula Richter in ihr Amt als Flüchtlingsbeauftragte eingeführt.

Zwei Aufgabengebiete wird die neue Mitarbeiterin des Kreisdiakonieverbandes Ostalbkreis im Evangelischen Kirchenbezirk übernehmen. Zum einen wird sie Ehrenamtliche für ihre Hilfe in der Flüchtlingsarbeit qualifizieren und zum anderen ist sie Ansprechpartnerin des Projekts „Willis — Willkommen in Schwäbisch Gmünd“, das sich an Menschen wendet, die neu sind in der Stadt. Im Beisein von Kirchengemeinderätin Anne Heinzmann und Doris Pahr (in Vertretung von Sylvia Caspari), die sie für den Kreisdiakonieverband im Team begrüßte, segnete Dekanin Richter die-​jährige Lisa Macho mit den Worten „Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein.“ Der Bericht über die Amtseinführung und die aktuellen Flüchtlingszahlen im Ostalbkreis stehen in der Montags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.