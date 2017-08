Sport | Sonntag, 27. August 2017 Sonntag, 27. August 2017

Sechste ADAC-​MX-​Masters-​Rennwochenende war ein voller Erfolg

Galerie (2 Bilder)

Fotos: Steve Bauerschmidt

16 000 Zuschauer und zwei emotionale Titelgewinne: Das sechste ADAC-​MX– Masters-​Rennwochenende beim MSC Gaildorf hätte für Fahrer, Zuschauer, Teams und Organisatoren kaum emotionaler ablaufen können.

24

Zwar stellten der Wettermix aus heißen Temperaturen und plötzlich einsetzendem Starkregen die Nerven der Besucher ganz schön auf die Probe, dafür entschädigten die spannenden Rennen in allen drei Klassen. Dennis Ullrich (, KTM Sarholz Racing Team) hatte sich vor dem Event vorgenommen, vorzeitig Champion der Big Boys zu werden, was ihm am Ende mit einem dritten Platz in der Tageswertung auch gelang. „Es ist einfach nur schön. Ich hatte mir da schon ein wenig Druck im Vorfeld gemacht und bin jetzt total erleichtert. Das ist einfach eine tolle Bestätigung für meine Leistung und zeigt, dass ich alles richtig gemacht habe“, meint ‚Ulle’ stolz. Damit ist der nun vierfache ADAC-​MX-​Masters-​Champion, der als Wahl-​Baden-​Württemberger in Gaildorf als Lokalmatador angetreten war, der bis dato erfolgreichste Gewinner der populärsten MX-​Rennserie Europas.