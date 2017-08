Schwäbisch Gmünd | Montag, 28. August 2017 Montag, 28. August 2017

Die Linke und Europa

Galerie (1 Bild)

Foto: rw

Wenn die Linke noch zulegt, könnte es für ihn in den Bundestag reichen, meint Alexander Relea-​Linder. Schließlich sei er auf der Landeslistenplatz 8 seiner Partei.

30

29

Unterstützung ist in so einem Fall immer gut: Nach dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der Linken im Bundestag, Klaus Ernst, stellte sich nun Gabi Zimmer, die Fraktionsvorsitzende der Vereinten Europäischen Linken/​Nordische Grüne im Europa-​Parlament, an die Seite des Kandidaten. Sie sprach in der Salvatorschenke an der Nepperbergstraße über die Bedeutung der Bundestagswahl für die EU, und der Biergarten war mit gutZuhörern ganz ordentlich gefüllt. Unsolidarisch und unsozial sei die EU geworden, meinte Alexander Relea-​Linder, die Bundesregierung habe viele Fehler gemacht. Gerade die Jugend in den südlichen Ländern der Union brauche Perspektiven, „die EU hat viele gute Seiten, sie muss reformiert werden.“ Sie dürfe nicht von Rechtspopulisten zerstört werden. Mehr in der RZ vom. August.