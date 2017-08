Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 29. August 2017 Dienstag, 29. August 2017

Annette Widmann-​Mauz und die Frauen-​Union

Galerie (2 Bilder)

Fotos: rw

„Wir sind eine Art Gewerkschaft in der CDU“, sagt Annette Widmann-​Mauz, seit 2015 Bundesvorsitzende der Frauen-​Union, über die Rolle dieser Gruppierung in der Partei.

Ihr Besuch in Gmünd verband Wahlkampf undWerbung – denn in Gmünd will dieFrauen-​Union wieder Fuß fassen. Annette Widmann-​Mauz, CDU-​Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Tübingen und Staatssekretärin im Bundesgesundheitsministerium, verbindet Frauen– und Gesundheitspolitik mit dem ihr eigenen Pragmatismus. Dass die Frauen-​Union einmal überflüssig wird, hält sie für unwahrscheinlich; Frauen müssten ihre Anliegen formulieren, „je stärker, desto besser kann man sich durchsetzen.“ Mehr in der RZ vom. August.