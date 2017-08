Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 29. August 2017 Dienstag, 29. August 2017

Ruhestandspfarrer in Gmünd

Sie denken auch im Ruhestand nicht daran, plötzlich aufzuhören mit der Arbeit, die ihnen ein Leben lang wichtig war. Pfarrer zu sein gleicht einer Lebensaufgabe. So ist es auch bei Pfarrer Thomas Keller. Auch wenn das Aufgabengebiet bei weitem nicht so groß ist wie in Ulm – Langeweile kehrt in Gmünd nicht ein.

In Ulm, wo Thomas Keller viele Jahre Pfarrer der katholischen Kirchengemeinde St. Georg war, kannten ihn viele. In Gmünd kann er fast unerkannt durch die Stadt radeln. Und genießt es. „Die Erfahrung, dass man mal nicht wichtig ist, ist gut“, so Keller, dem es gefällt, Gottesdienste im Gmünder Heilig-​Kreuz-​Münster zu besuchen wie jeder andere Christ auch. Warum der Ruhestandspfarrer heute in Gmünd lebt und welche Aufgaben er mit großer Freude übernimmt, das steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.