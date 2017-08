Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 30. August 2017 Mittwoch, 30. August 2017

Bühnenbildner-​Preis für Uta Gruber-​Ballehr

Fotos: Monika Rittershaus

Die aus Gmünd stammenden Uta Gruber-​Ballehr ist Bühnenbildnerin. Sie hat jetzt beim nur alle vier Jahre stattfindenden Festival World Stage Design in Taiwan den ersten Preis erhalten.

2013

31

Sie erhieltden Auftrag der Komischen Oper Berlin zur Ausstattung von „Cosi fan tutte“. Da die „Oscars der Bühnenbildner“ nur alle vier Jahre vergeben werden, fiel ihr Entwurf in den aktuellen Bewertungszeitraum. Erstmals ging in Taipeh dabei der erste Platz nach Deutschland.Uta Gruber-​Ballehr überzeugte dabei mit ihrem Konzept, den Schauplatz von Mozarts Oper in eine große zeitgenössische Restauratorenwerkstatt zu versetzen. Mehr darüber in der RZ vom. August.