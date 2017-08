Sport | Mittwoch, 30. August 2017 Mittwoch, 30. August 2017

Deutsche Meisterschaft mit Lisa Arnholdt

Jeweils die besten 16 Damen– und Herrenmannschaften treffen sich am Timmendorfer Strand, um bis zum kommenden Sonntag die neuen Deutschen Meister im Beachvolleyball zu ermitteln. Für die Gmünderin Lisa Arnholdt und ihre Partnerin Leonie Welsch ist schon allein die Teilnahme ein großer Erfolg.

Einmal im Jahr verwandelt sich der längste Strand in Schleswig-​Holstein zum Wimbledon des Beachvolleyballs. Immer dann, wenn am Timmendorfer Strand die Deutschen Meisterschaften ausgetragen werden. Heuer ist das schon zum. Mal der Fall. „Das war eines unserer Saisonziele, dort dabei zu sein“, sagt Lisa Arnholdt. „Es war am Ende relativ knapp, weil viele Teams um die Teilnahme gekämpft haben und sich nurMannschaften qualifizieren.“ Nur die jeweilsbesten Damen– und Herrenmannschaften spielen von Donnerstag bis Sonntag an der Ostsee um den nationalen Meistertitel. Die letzten benötigten Punkte sicherte sich die-​Jährige mit ihrer gleichaltrigen Partnerin Leonie Welsch (TV Rottenburg) durch den fünften Platz beim Supercup-​Turnier in Hamburg. „Dadurch haben wir im Ranking Plätze gutmachen können und es aus eigener Kraft geschafft, uns für Timmendorf zu qualifizieren“, so Arnholdt.Die Vorfreude sei riesig auf diese Titelkämpfe: „Wir haben richtig Lust drauf, weil es gleichzeitig unser letztes gemeinsames Turnier in dieser Saison sein wird.“ Da am vergangenen Wochenende kein Turnier anstand, konnten sich Arnholdt/​Welsch zwei Wochen lang auf das Finale der Smart Beach Tour, zu demüberZuschauer an die Ostsee gekommen waren, vorbereiten. Während Arnholdt bereits zum dritten Mal dabei ist –wurde sie mit Britta Büthe Siebte und im Vorjahr landete sie mit Anni Schumacher auf Platz–, wird es für Welsch die DM-​Premiere sein. Mehr dazu in der RZ vom. August.