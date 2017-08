Ostalb | Mittwoch, 30. August 2017 Mittwoch, 30. August 2017

Leben mit Multipler Sklerose

Der Moment, als Andreas Maier die Diagnose erhielt, war ein befreiender. Zu lange hatte er gelitten, ohne zu wissen, was genau mit ihm nicht stimmte, war von einem Arzt zum nächsten gegangen. Nun endlich hatte er eine Diagnose. Multiple Sklerose. Die Krankheit akzeptiert hat er aber erst viele Jahre später.

Sehr vieles von dem, was der-​Jährige all die Jahre geliebt hat, ist heute nicht mehr möglich. Zu weit ist die Krankheit fortgeschritten. Kurz aufzustehen und zwei, drei Schritte – die Arme auf einem Geländer gestützt – zu gehen, ist möglich. Sofern er die Kraft dazu hat. Im Gespräch mit der Rems-​Zeitung — zu lesen in der Donnerstagausgabe — berichtet Maier von seiner Krankheit und wie er gelernt hat, damit umzugehen.