Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 30. August 2017 Mittwoch, 30. August 2017

Rauschgiftdealer: Erst Bewährung, jetzt Haft

Foto: edk

In Fußfesseln wurde ein 29 -​jähriger Staplerfahrer aus einer Kreisgemeinde aus der Vollzugsanstalt Schwäbisch Hall dem Schöffengericht vorgeführt, das unter dem Vorsitz von Amtsgerichtsdirektor Mayerhöffer tagte. Dem Angeklagten wurde zur Last gelegt, dass er von Dezember 2016 bis zu seiner Festnahme am 7 . Mai 2017 einen schwunghaften Handel mit Marihuana und Kokaingemisch betrieben habe, um mit der nicht unerheblichen Einnahmequelle seinen Lebensunterhalt zu bestreiten.

Bei der Gerichtsverhandlung am. April wurde der Angeklagte zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Dieser Schuss vor den Bug hielt ihn jedoch nicht davon ab, gleich danach sein Treiben unbeeindruckt fortzusetzen und bis zu seiner erneuten Festnahme am. Mai in neun weiteren Fällen Marihuana und Heroin zu veräußern, worauf er in Untersuchungshaft genommen wurde. FürTaten soll er fünf Jahre und drei Monate ins Gefängnis. Der Angeklagte muss davon mindestensMonate seiner Strafe verbüßen, ehe man — nach entsprechender Therapier und Entziehungskur - erneut über eine Bewährung verhandeln kann.Mehr am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.