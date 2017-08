Donnerstag, 31. August 2017

90 Jahre Fachschule für Galvanotechnik

Die Fachschule für Galvanotechnik ist heute Bestandteil der Gewerblichen Schule Schwäbisch Gmünd im Berufsschulzentrum auf dem Hardt. Sie kann auf ein 90 -​jähriges Bestehen zurückblicken.

Zunächst war die Galvanotechniker-​Schule dort untergebracht, wo sich eine Bildungsstätte befand, mit der sie eng verbunden war: die Höhere Fachschule für das Edelmetallgewerbe, aus der gutJahre später die Fachhochschule für Gestaltung wurde, die heutige HfG. Im Elsässer-​Bau an der Rektor-​Klaus-​Straße blieb sie, bis sie Ende derer Jahre in die Trägerschaft des Landkreises überging. Dann kam sie in der Lindacher Straßeunter, einst Garnisonslazarett, später Landwirtschaftsamt, heute Klosterbergschule. Seit einigen Jahren befindet sich die Schule im BSZ auf dem Hardt.Im Sommersemesterführte der Ingenieur und Chemiker Hugo Krause einen ersten Lehrgang in Galvanotechnik an der Höheren Fachschule durch. Das war der Beginn, aber die Galvanotechnik hatte zuvor schon Tradition in Gmünd, das hiesige Kunstgewerbe stellte Waren auf galvanoplastischem Weg her. Schon am Ende des. Jahrhunderts wurden in den Werkstätten für „Galvanotechnik und Metallfärben“ in der Gewerbeschule Lehrlinge ausgebildet. Mehr zur Geschichte der Schule in der RZ vom. September.