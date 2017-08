Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 31. August 2017 Donnerstag, 31. August 2017

Gmünd: Einhorn-​Tunnel nach Blitzeinschlag

Fotos: smm

Durch einen Blitzeinschlag kam die Elektronik einer Schranke des Gmünder Einhorn-​Tunnels am Sonntag, 27 . August, um 12 . 38 Uhr gehörig durcheinander. Manfred Lang, Leiter der Straßenmeisterei Gmünd, und Bernhard Borys, stellvertretender Leiter des Baubetriebsamtes, erläuterten die aktuelle Lage zu den Instandsetzungsarbeiten und gaben generell Auskunft über die Technik in und um den Tunnel.

„Wir haben insgesamtÜberwachungskameras im Tunnel,in der Röhre,in der Rettungsstelle,in den Betriebsgebäuden sowie acht in den Bereichen vor dem Tunnel“, so Manfred Lang. Diese dienen in erster Linie der Verkehrbeobachtung und – gegebenenfalls – der Ereignisaufzeichnung, so Manfred Lang. Mehr über die Technik in und um den Tunnel sowie über die Instandsetzungsarbeiten nach dem Blitzeinschlag lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Freitag,. September.