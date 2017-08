Ostalb | Donnerstag, 31. August 2017 Donnerstag, 31. August 2017

Mehr Arbeitslose — trotzdem weniger als letztes Jahr

Grafik: Agentur für Arbeit Aalen

Die Zahl der Arbeitslosen in Ostwürttemberg ist im aktuellen Berichtsmonat saisonbedingt mit 9120 Personen wieder gestiegen, hat aber das erste Mal seit fünf Jahren in einem August die 10 000 -​er Marke nicht überstiegen und weist für einen August den niedrigsten absoluten Wert seit 2008 auf.

„Der Arbeitsmarkt in Ostwürttemberg zeigt sich trotz des saisonbedingten Anstiegs der Arbeitslosigkeit ein weiteres Mal in guter Verfassung. Die Hauptursache für diesen Anstieg ist wie in jedem Jahr die Zahl von Absolventinnen und Absolventen, die nach Beendigung ihrer Ausbildung nicht übernommen werden bzw. nicht unmittelbar eine Anschlussbeschäftigung finden. Dieser Zugang liegt aber in diesem August unter dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre und erfahrungsgemäß finden die Jugendlichen, die sich nach erfolgreichem Abschluss ihrer Ausbildung bewerben, nach der Urlaubszeit schnell wieder eine Anstellung“, so Elmar Zillert, Vorsitzender der Geschäftsführung der Aalener Arbeitsagentur.Ausführlicher Bericht am Freitag in der Rems-​Zeitung.