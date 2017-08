Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 31. August 2017 Donnerstag, 31. August 2017

Weniger Geld für Kita-​Leiterinnen?

„Das wäre eine Freiwilligkeitsleistung“, gibt Joachim Bläse zu Bedenken. „Aber eine sehr sinnvolle“, meint Sebastian Fritz. Die von ihm geführte Links-​Fraktion im Gemeinderat hat eine Neuregelung der Bezahlung von KiTa-​Leiterinnen beantragt.

Hintergrund ist die Regel des Tarifvertrags, dass sich die Bezahlung einer Kindergarten-​Leiterin nach der Anzahl der betreuten Kinder richtet. Betreut werden in Gruppen von über Dreijährigen (Ü) bis zu, in solchen für unter Dreijährige (U) maximal zehn Kinder.Wird nun zum Beispiel innerhalb einer KiTa mit drei Gruppen eine Ü-​Gruppe umgewandelt, weil ein verstärkter Bedarf an U-​Plätzen festgestellt wurde, sinkt die Anzahl der betreuten Kinder um zehn bis. Und damit rutscht die Leiterin automatisch in eine niedrigere Tarifklasse. Mehr in der RZ vom. September.