FC Normannia Gmünd spielt gegen VfB Stuttgart (U 19 )

Gegen den Bundesliganachwuchs des VfB Stuttgart, die U 19 , spielt der Verbandsligist FC Normannia Gmünd am Sonntag um 11 Uhr im heimischen Jahn-​Stadion. In diesem Rahmen findet vor dem Spiel auch die Mannschaftspräsentation der Gmünder Verbandsligaelf statt.

Zwölf undSpieler standen Normannia-​Trainer Holger Traub unter der Woche im Training zur Verfügung. Im mannschaftstaktischen Bereich kann der FCN aufgrund seiner Urlauber nicht arbeiten, aber dafür im individuellen Bereich und in kleinen Gruppen. „Es wird weiter an der Fitness gearbeitet und wir stecken den Kopf jetzt sicher nicht in den Sand, nur weil wir nicht alle Spieler zur Verfügung haben. Es gibt genügend Dinge, die wir noch lernen müssen“, erklärt Holger Traub, der gerne zum Spiel gegen den VfB Stuttgart am Sonntag seine stärkste Elf aufs Feld geschickt hätte. Die Freude auf den Höhepunkt der Saisonvorbereitung ist beim FCN dennoch groß. Es wird rund um das Testspiel gegen die A-​Junioren des VfB Stuttgart ein Rahmenprogramm geben, unter anderem wird sich die aktuelle Gmünder Verbandsliga-​Truppe den Fans vorstellen. Mehr in der RZ am. August.