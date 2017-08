Schwäbisch Gmünd | Freitag, 04. August 2017 Freitag, 04. August 2017

Höchste Sicherheitsstufe für Sigmar Gabriel

Galerie (1 Bild)

Foto: spd

Der Justizstaatssekretär und Gmünder SPD-​Abgeordnete, Christian Lange, rechnet mit großem Andrang bei der Veranstaltung im Prediger am Montag, 7. August, bei der Außenminister und Vizekanzler Sigmar Gabriel in Schwäbisch Gmünd gastiert.

Der Andrang wird groß sein. Lange: „Es zeichnet sich bereits jetzt großes Interesse an der Veranstaltung mit Sigmar Gabriel unter dem Titel „Zeit für mehr Frieden und Stabilität in der Welt“ ab!“Das Polizeirevier in Schwäbisch Gmünd hat gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt im Vorfeld des Besuchs in Abstimmung mit dem Regionalgeschäftsführer der SPD (Regionalzentrum Ostwürttemberg) und dem Bürgerbüro von Christian Lange in Schwäbisch Gmünd alles akribisch vorbereitet, um die Sicherheit gewährleisten zu können. Beginn der Veranstaltung istUhr im Prediger.“