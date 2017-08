Kultur | Freitag, 04. August 2017 Freitag, 04. August 2017

Kirchenmusik: Gelungener Stilmix aus Estland

Mit der Vocal Group »Mixtet« gastierten am Mittwoch Abend drei junge Sängerinnen und drei junge Sänger aus Estland in der Augustinuskirche, die völlig zu Recht von sich sagen: „We are not Folk, we are not Pop, we are »Mixtet«.“. Was das genau bedeutete, bekam ihr Publikum schnell zu hören

Schon seit Jahren kommen aus den baltischen Staaten immer wieder neue, lebendige musikalische Impulse. So auch am Mittwoch im Rahmen der EKM-​Reihe. Ein sommerlich gestimmtes Publikum strömte in die Augustinuskirche, setzte sich und wartete gespannt, was es unter dem Label „Estnische Volkslieder und Arrangements Pop– und Jazz-​Tunes/​Volkslieder/​Psalmengesänge/​Eigenkompositionen und Stücke estnischer Songwriter“ erwarten durfte. Wer wissen möchte, wie sich das anhörte: Eine differenzierte Konzertbesprechung findet man in der Freitag-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.