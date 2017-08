Freitag, 04. August 2017

Wochenende: Und was haben Sie im Kopf?

Galerie (1 Bild)

Der Neurowissenschaftler David Eagleman gilt als Rockstar unter den Hirnforschern. In unserer Wochenende-​Beilage findet man ein Gespräch mit ihm über den Aufbau unseres Gehirns, das Bewusstsein von Tieren, die Gründe dafür, warum die Zeit im Alter zu rennen scheint – und was wir dagegen tun können.

Das Hirn sollte man auch bei unserem Ferienpreisrätsel benutzen, wenn man die Frage beantworten will, „wo in Guatemala der berühmte Jaguartempel liegt?“ Zu gewinnen gibt es einen Gutschein für zwei Personen für einen Aufenthalt bei eigener Anreise im Vier­-​Sterne­Superior­-​Hotel Sonnenhof in Lam im Bayerischen Wald. Ansonsten wie jede Woche acht lesenswerte Reiseseiten, schöne Geschichten unter den Rubriken Mensch+Technik, Haus+Garten oder Kind+Kegel, dazu Rätsel und Comic. Das Wochenende kann kommen, am Samstag in der Rems-​Zeitung.