Schwäbisch Gmünd | Samstag, 05. August 2017 Samstag, 05. August 2017

Traditionelles Ziegerhoffest

Galerie (12 Bilder)

Fotos: Gerhard Nesper

Superhelden auf dem Ziegerhof“ war das diesjährige Motto des traditionellen Ziegerhoffestes der Heilig-​Kreuz-​Münstergemeinde auf dem gleichnamigen Gelände bei Reitprechts.

130

6

12

RundKinder im Alter zwischenundJahren, die in der vorangegangenen Woche tagsüber in der Freizeiteinrichtung der Gmünder Kirchengemeinden eine tolle Zeit erlebten, während der sie bei Spiel, Sport und Spaß neue Freundschaften knüpften, hatten für Freunde, Bekannte, Verwandte und vor allem für ihre Familien zur Halbzeit ihrer Stadtranderholung ein großartiges und abwechslungsreiches Programm ausgearbeitet. Ausführlicher Bericht am Montag in der Rems-​Zeitung.