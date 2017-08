Ostalb | Sonntag, 06. August 2017 Sonntag, 06. August 2017

110 Jahre Turnverein Mögglingen: Straßenfest auf dem Marktplatz

Galerie (5 Bilder)

Fotos: en

Eine alte Tradition ließ der Turnverein Mögglingen zu seinem 110 -​jährigen Bestehen aufleben: das Mögglinger Straßenfest auf dem Marktplatz.

Bei angenehmen Temperaturen trafen sich die Mögglinger und Gäste aus Nah und Fern. Bürgermeister Adrian Schlenker betonte in seinem Grußwort wie wichtig die Arbeit sei, die im Turnverein Mögglingen gemacht werde. Er meinte, man könne fast nicht alle Sparten und Sportangebote aufzählen, die der Verein alle anbietet. Was dabei so alles zu erleben war, steht in der Montag-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.