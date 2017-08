Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 06. August 2017 Sonntag, 06. August 2017

Salvator-​Engagement: Wunderbares Zeichen als Krönung im Jubiläumsjahr

Hunderte Gmünder und Ehrengäste kamen am Sonntagabend zur Segnung der Großskulptur „Segnungs– und Hoffnungszeichen“ auf dem St. Salvator zusammen. Unter ihnen auch Annette Schavan, Botschafterin Deutschlands im Vatikan.

400

Das Kunstwerk des Ellwanger Bildhauers Rudolf Kurz hat viel Begeisterung in Schwäbisch Gmünd ausgelöst. Der Künstler meinte, dass er selbst überrascht sei, was er da am heiligen Berg der Gmünder im Jahr des großen Jubiläums (Jahre Wallfahrtsstätte) ausgelöst habe. Oberbürgermeister Richard Arnold und Annette Schavan sprachen im Gleichklang von einer Skulptur, die enorm viel aussstrahle was an Christlichkeit und Weltoffenheit auf und von Schwäbisch Gmünd ausstrahle. Ausführlicher Bericht am Montag in der Rems-​Zeitung.