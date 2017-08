Ostalb | Sonntag, 06. August 2017 Sonntag, 06. August 2017

Tag der offenen Tür in der Heubacher Kinderspielstadt

Galerie (4 Bilder)

Fotos: msi

„Gebt den Kindern das Kommando“ heißt es im Lied „Kinder an die Macht“ von Herbert Grönemeyer. Unter diesem Motto könnte auch die Heubacher Kidstown stehen, bei der die Stellung zwei Wochen lang fest in Kinderhand ist.

Mit einem Rathaus, verschiedenen Berufszweigen, einer Polizei, einem Krankenhaus und vielem mehr, was zu einer Stadt gehört, lernen Kinder dort ganz spielerisch mehr über Demokratie und Wirtschaft. Am Sonntag waren Eltern, Geschwister, Großeltern und weitere Besucher eingeladen das Gelände zu erkunden und mit eigenen Augen zu sehen, was nach einer Woche Kidstown dort bereits alles entstanden war. Und dies war so einiges, wie man dem Bericht in der Montag-​Ausgabe der Rems-​Zeitung entnehmen kann.