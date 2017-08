Schwäbisch Gmünd | Montag, 07. August 2017 Montag, 07. August 2017

Auf Wahlkampftour: Außenminister Sigmar Gabriel von Gmünd begeistert

Fotos: hs

Auf seiner Wahlkampftour im Hinblick auf die Bundestagswahl am 24 . September hat Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) am Montag Station in Schwäbisch Gmünd gemacht.Vor dem Auftritt im großen Saal des Prediger stand ein Stadtrundgang.

Der aktuell wichtigste und international gefragteste Politiker Deutschlands neben Kanzlerin Angela Merkel war auf Einladung des Bundestagsabgeordneten Christian Lange nach Gmünd gereist. Im vollbesetzten Prediger-​Saal unternahm er einen Streifzug durch viele Themen der Außen-​, Innen– Wirtschafts– und vor allem auch Sozialpolitik. Gabriel hatte viel Zeit mitgebracht und stellte sich auch den Fragen des Publikums. Zuvor unternahm der Außenminister eine ausgiebigen, inoffiziellen Stadtrundgang durch die Stauferstadt. Münsterpfarrer Robert Kloker führte den Gast, der auch von Bürgermeister Dr. Joachim Bläse herzlich empfangen wurde, durch das Gmünder Wahrzeichen. Sigmar Gabriel zeigte sich vom Flair und von den Sehenswürdigkeiten Gmünds begeistert. Immer wieder kam es auf den Straßen und Plätzen Gmünds auch zu spontanen Begegnungen und lockeren Gesprächen mit Bürgern. „Hier kann man spüren, wie sehr sich die Menschen mit ihrer Stadt verbunden fühlen“, so kommentierte er. Das Ganze stand unter sehr strengen Sicherheitsvorkehrungen. Mehr über den Wahlkampfauftritt von Sigmar Gabriel am Dienstag in der Rems-​Zeitung.