Schwäbisch Gmünd | Montag, 07. August 2017 Montag, 07. August 2017

Freiwilliges Soziales Jahr im Kloster

Galerie (1 Bild)

Foto: nb

Ihre erste Wahl für ein Freiwilliges Soziales Jahr war es nicht – die Entscheidung ein Jahr lang im Kloster der Franziskanerinnen tätig zu sein, hat Jana Uhl dennoch nicht bereut. Die Böbingerin blickt zufrieden auf die vergangenen Monate zurück.

Hätte sie die Wahl gehabt, damals vor einem Jahr, dann hätte ihr Freiwilliges Soziales Jahr ein wenig anders ausgesehen. „Ich wollte eigentlich im Fahrdienst arbeiten“, so Uhl. Die entsprechenden FSJ-​Plätze aber waren belegt, die Zeit drängte.Von den Verantwortlichen des DRK bekam Uhl dann den Tipp, sich im Kloster der Franziskanerinnen in der Bergstraße zu bewerben. Warum sich dieser Tipp als Glücksgriff erwies und warum es den Kloster-​Verantwortlichen wichtig ist, das Kloster für Fremde zu öffnen, das steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.